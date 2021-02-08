Бетонирование путепровода развязки Самарского моста завершено

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Строительство развязок Самарского моста продолжается несмотря на сложные погодные условия. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядная организация выполнила бетонирование 3-го участка путепровода транспортной развязки на пересечении Кряжского шоссе — Новокуйбышевского шоссе — Уральской — Утёвской. Устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части, которое проводилось в 3 этапа, завершилось. Протяженность пролета путепровода составляет 60 м. Залито свыше 450 кубометров бетона. Общая протяженность развязки на улице Утевской составит 700 метров, в том числе путепровода – 212 метров.

«Основная сложность, с которой мы сейчас столкнулись, - это поддержание необходимого режима температуры и влажности. Само бетонирование проводилось при достаточно благоприятных погодных условиях, но затем ударили морозы, и для того, чтобы конструкции набрали необходимую прочность, нам пришлось уделить особое внимание контролю температуры и влажности бетона в тепляке», - рассказал представитель подрядчика Алексей Зотов.

Следующий этап - устройство монолитных консолей, на которых будут расположены служебные проходы, гидроизоляция проезжей части. Затем будут установлены опоры освещения и ограждение.

«Министерство уделяло повышенное внимание контролю за исполнением подрядной организацией требований технологических регламентов при выполнении работ в неблагоприятных погодных условиях. Температура контролировалась как на поверхности конструкции, так и в толще бетона, через специально установленные замерные трубки. Это необходимо для того, чтобы прочность бетона была равномерной по всей толщине конструкции», - проинформировал представитель службы-заказчика Андрей Дешевых.

С наступлением благоприятных погодных условий строители приступят к устройству дорожной одежды на объекте.

Напомним, проектом предусмотрено строительство четырёх – шести полосной автомобильной дороги протяженностью 7,8 км, путепровода через железнодорожные пути на 1094 км перегона Кряж – Самара, транспортной развязки на пересечении улиц Кряжское шоссе — Новокуйбышевское шоссе — ул.Уральская — ул. Утевская и транспортной развязки на пересечении улиц Пугачевский тракт — Стромиловское шоссе — ул. Грозненская.

Магистральная дорога общегородского значения будет иметь выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу «Самара - Волгоград» и обеспечит транспортную доступность микрорайона «Южный город» и Новокуйбышевска.

Ускоренное строительство трассы по проекту «Строительство 2-го этапа Фрунзенского мостового перехода» стало возможным благодаря опережающему финансированию из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была проделана огромная работа по обеспечению и выделению дополнительных средств для продолжения строительства мостового перехода в конце 2020 года. Результатом стали высокие темпы работ на важном инфраструктурном объекте.