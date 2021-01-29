Администрация Самары через суд требует сноса пристроя к ТЦ «Орбита»

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Слушание по делу уже назначено.

Представителя департамента строительства региона обратились в Арбитражный суд Самарской области с заявлением, касающимся сноса пристроя у ТЦ «Орбита», расположенного по ул. Димитрова.

В качестве ответчика по данному факту являются ООО «Колос-С», ООО «Универсам Орбита», ООО «Пищевик». В свою очередь представители департамента требуют признать самостроем здание, общей площадью 181 кв. метр, который используется под магазин "Семь+я", а также магазин «Пиво Жигулёвское».

Также, представители департамента требуют избавиться от незаконной постройки не за их счет, а за средства компаний, которые являются ответчиками. Рассмотрение данного заявления назначено на март текущего года, пишет ПроГородСамара.