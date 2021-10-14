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31 школа региона примет участие в федеральной программе капремонта общеобразовательных учреждений

14 октября 2021 15:20
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Дмитрий Азаров поручил внимательнее отнестись к подаче заявок на участие в программе. 

Вопрос о ходе подготовки заявок по объектам федеральной программы капитального ремонта учреждений общего образования, инициированной Президентом страны Владимиром Путиным, обсудили на совещании в Правительстве Самарской области, которое провел Губернатор Дмитрий Азаров.

Как сообщила исполняющий обязанности министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова, под условия федеральной программы попало 31 здание общеобразовательных учреждений региона, расположенных в 17 муниципальных образованиях. При этом 21 школа была заявлена уже на 2022 год.

Общая стоимость программы за весь период до 2026 года составит около 2,5 млрд рублей. Согласно условиям программы, 64% будет профинансировано из федерального бюджета, оставшаяся часть – из областного бюджета, благоустройство пришкольных территорий – за счёт муниципального бюджета. 

«Сейчас мы готовим подпрограмму и региональный проект, который будет учитывать комплексный подход к ремонту, включающий оснащение учебниками, повышение квалификации педагогов, которые будут работать в отремонтированных зданиях, системы безопасности, в том числе, пожарной и антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях», - проинформировала о ходе подготовки заявок исполняющий обязанности министра образования и науки региона.

Одним из условий федеральной программы капремонта школ является участие родителей учеников в подготовке согласовании дизайнерских решений при подготовке проектной документации на капитальный ремонт.

Дмитрий Азаров поручил внимательнее отнестись к подаче заявок на участие в программе. «Мы в этом заинтересованы. У нас многие школы в сельской местности нуждаются в капитальном ремонте», - подчеркнул Губернатор.

Одно из общеобразовательных учреждений, претендующее на капитальный ремонт в 2022 году, - средняя общеобразовательная школа села Красный Яр. Как сообщила директор Светлана Жаднова, в настоящий момент в школе учится почти 1500 детей, трудится 85 педагогов.

Школа состоит из 2 корпусов, первый из которых был построен в 1968 году и отремонтирован в 2020. Сейчас ждет капитального ремонта и второй корпус, возведенный в 1997 году. 

Александра Прокофьева – выпускница школы в селе Красный Яр, - сейчас работает в своей родной школе учителем по русскому языку и литературе. «Я всегда знала, что хочу стать учителем и всегда мечтала работать в своей школе, хотя предлагали и школы в Самаре, и в других городах области – рассказала педагог. – Конечно, второму корпусу тоже очень нужен ремонт: когда все новое, и новые знания воспринимаются легче, и находиться в стенах школы приятнее». 

 

Фото из открытых источников

 

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