25-этажки появятся у «Вива Лэнда» в Самаре 

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Застройщик приступил к подготовительным работам.

В Самаре начали расселять жильцов домов, расположенных в границах проспекта Кирова, Вольской, Каховской и Свободы. Об этом в интервью 63.RU сообщил руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов.

Сейчас в квартале располагаются 24 двухэтажных старых дома, а по соседству — ТРК «Вива Лэнд». Договор на развитие территории городские власти заключили с компанией ИСК «ДомАС». Она должна расселить жильцов старых домов, снести здания, а на их месте построить новые.

— У нас около 20 заключенных договоров на развитие застроенных территорий. Но только около пяти активны. Остальные — «мертвые». Расселяют дома в границах улицы Дыбенко, 3-го и 4-го проездов, Буянова, Маяковского и Агибалова. Также процесс начался на площадке у «Вива Лэнда», где планируют построить 25-этажные дома. Скоро начнется расселение домов в границах улиц Мориса Тореза, Советской Армии, Перекопской и переулка Футболистов, где также планируют возводить высотки, — рассказал Сергей Шанов.

Параметры будущей застройки у «Вива Лэнда» известны. Их жителям на публичных слушаниях озвучивало руководство ИСК «ДомАС». Возведут 14 домов до 25 этажей. Здесь также будут детсад, школа, здание поликлиники.

Проект планировки власти утвердили. А вот со сменой зонирования были проблемы.