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Жительница Бельгии скончалась, заразившись двумя штаммами COVID-19

11 июля 2021 11:00
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Жительница Бельгии скончалась, заразившись двумя штаммами COVID-19

Девяностолетняя женщина скончалась в Бельгии после того, как заразилась одновременно двумя вариантами коронавируса – "британским" и "южноафриканским", сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на бельгийских ученых. Отмечается, что непривитая пациентка была госпитализирована после того, как несколько раз падала.

В тот же день у нее был диагностирован COVID-19. Изначально у женщины был хороший уровень кислорода, однако ее состояние быстро ухудшилось, и через пять дней она умерла. Комментируя этот случай, британский вирусолог Лоуренс Янг заявил, что в заражении более чем одним штаммом коронавируса нет ничего удивительного. По словам ученого, необходимо исследовать, влияет ли наличие сразу нескольких мутаций на клиническое течение COVID-19 и не ставит ли оно под угрозу эффективность вакцинации, сообщает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com

Теги: коронавирус новые штаммы

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