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Жители микрорайона «Волгарь» прошли вакцинацию в мобильном прививочном пункте

21 мая 2021 12:59
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Жители микрорайона «Волгарь» прошли вакцинацию в мобильном прививочном пункте

В четверг, 20 мая, для жителей микрорайона «Волгарь» работал передвижной фельдшерско-акушерский пункт, где все желающие смогли сделать прививку от новой коронавирусной инфекции.  

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В начале апреля Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов учреждениям здравоохранения губернии. «Для борьбы с инфекциями мы должны сделать регулярной и по-настоящему массовой практику вакцинации, - отметил в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона Глава региона.   -  Такой опыт есть: осенью 2020 года мы совместными усилиями с промышленными предприятиями, выделяя дополнительные деньги, смогли привить практически 60 % жителей региона от гриппа. И в зимний период гриппа в регионе не было. От коронавируса массовая прививочная кампания началась в конце января, и со второй половины февраля еженедельные показатели заболеваемости у нас пошли вниз».

«Мобильные ФАПы позволяют нам максимально приблизить медицинскую помощь к населению района, дать возможность жителям сделать важную прививку от новой коронавирусной инфекции в удобное для них время, не выезжая из микрорайона, - рассказал главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица. - Та ситуация, которая происходит в мире последние полтора года, пандемия, охватившая мир, внесла массу ограничений в нашу жизнь, и единственный эффективный способ справиться с этой инфекцией – создание коллективного  иммунитета. Поэтому вакцинация, которая сейчас проходит, это то направление, которое призвано победить эту болезнь, защитить наше население, особенно старшего возраста, а также лиц с хроническими заболеваниями. Организуем выезды в микрорайон для вакцинации наших жителей на постоянной основе, так как население микрорайона постоянно растет».

На следующей неделе мобильный прививочный пункт для жителей микрорайона будет работать в понедельник и четверг с 12.00 до 20.00. 

Напомним, продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров «Мега» (парковка у центрального входа), «Космопорт» (парковка у входа в магазин «Спортмастер»), «Амбар» (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре в пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 18.00.

 

Теги: вакцинация коронавирус прививка

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