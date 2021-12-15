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Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от COVID-19 и гриппа

15 декабря 2021 14:57
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Ежедневно работают пункты вакцинации в СОУНБ и в медицинском колледже им. Н.Ляпиной.

Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от COVID-19 и гриппа

Напоминаем, в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу пр.Ленина, 14А ежедневно работает пункт вакцинации.

В этом пункте жители региона могут сделать прививку от COVID-19 и гриппа ежедневно с 9.00 до 20.00, в том числе в субботу и воскресенье.

Вакцинация от COVID-19 проводится вакцинами Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт», а также вакцинами от гриппа «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп».

Также пункт вакцинации ежедневно работает с 9.00 до 20:00 на базе Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной (г. Самара, ул. Полевая, 80).

Обращаем внимание, оба этих пункта вакцинации будут работать ежедневно до 29 декабря включительно.

С собой необходим паспорт.

Кроме того, прививку от новой коронавирусной инфекции и от гриппа можно сделать в любом из 198 прививочных пунктов, в том числе в 11 круглосуточных. Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники, а также по телефону горячей линии 122.

 

Фото:   оперштаб СО

Теги: Вакцинация Коронавирус

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