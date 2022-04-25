Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от COVID-19

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Адреса и график работы прививочных пунктов в ТЦ:

Самара:

ТЦ «Гудок»

ул. Красноармейская, 131

12.00 – 16.00 ежедневно

2 этаж

ТЦ «Аврора»

ул. Аэродромная, 47

12.00 – 16.00 ежедневно

2 этаж

ТРК «Космопорт»

ул. Дыбенко, 30, магазин «Ашан»

10.00 – 18.00 ежедневно

1 этаж

ТРК «Вива Лэнд»

проспект Кирова, 147

10.00 – 18.00 ежедневно

2 этаж

Тольятти:

ТЦ «Русь на Волге»

ул. Революционная, 52А

11.00 – 20.00 ежедневно

1 этаж

ТЦ «Парк Хаус»

Автозаводское шоссе, 6

11.00 – 19.00 ежедневно

1 этаж

С информацией об адресах всех прививочных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19» (карта пунктов вакцинации).