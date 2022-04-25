Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от COVID-19

Адреса и график работы прививочных пунктов в ТЦ:
Самара:
ТЦ «Гудок»
ул. Красноармейская, 131
12.00 – 16.00 ежедневно
2 этаж
ТЦ «Аврора»
ул. Аэродромная, 47
12.00 – 16.00 ежедневно
2 этаж
ТРК «Космопорт»
ул. Дыбенко, 30, магазин «Ашан»
10.00 – 18.00 ежедневно
1 этаж
ТРК «Вива Лэнд»
проспект Кирова, 147
10.00 – 18.00 ежедневно
2 этаж
Тольятти:
ТЦ «Русь на Волге»
ул. Революционная, 52А
11.00 – 20.00 ежедневно
1 этаж
ТЦ «Парк Хаус»
Автозаводское шоссе, 6
11.00 – 19.00 ежедневно
1 этаж
С информацией об адресах всех прививочных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19» (карта пунктов вакцинации).