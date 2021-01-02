Жена Ланового рассказала о его состоянии после госпитализации с COVID-19

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Актер театра и кино, Народный артист СССР Василий Лановой госпитализирован с коронавирусом, у него диагностировали 5% поражения легких, передают "Известия". Об этом в субботу, 2 января, рассказала журналистам его супруга актриса Ирина Купченко.

«Привезли в госпиталь. Сделали КТ, у Василия Семеновича обнаружено поражение 5% [легких], поставили диагноз пневмония», — цитирует ее ТАСС.

По словам актрисы, Лановой останется в лечебном учреждении как минимум 10 дней.

Купченко, которая также заболела коронавирусом, останется в больнице с мужем, несмотря на рекомендации врачей лечиться амбулаторно.

Лановой делал 31 декабря тест на антитела, у него выявили «большое их количество».

Фото: Щербак Александр/ТАСС/"Известия"