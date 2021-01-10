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Жена Бориса Грачевского сообщила, что врачи стабилизировали его состояние

10 января 2021 15:56
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Ранее художественного руководителя журнала "Ералаш" перевели в реанимацию.

Врачи стабилизировали состояние художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского, которого ранее перевели в реанимацию, сообщила ТАСС в воскресенье его супруга Екатерина Белоцерковская.

"Состояние его стабилизировали, врачи работают, врачи стараются. Сейчас все силы направлены только на его выздоровление", - рассказала она.

Белоцерковская обратилась к поклонникам и друзьям режиссера с призывом верить в благополучный исход лечения. "Мы надеемся, что победим, мы в это верим, и давайте верить все. Давайте просто молиться - в данной ситуации больше никто ничем не может помочь, а обсуждения абстрактные, тем более неверная информация, конечно же, влияют неблаготворно", - добавила супруга артиста.

Режиссер 28 декабря сообщал агентству о своей госпитализации, до этого в связи с выявлением коронавируса он проходил терапию в домашних условиях. 71-летний Грачевский также известен как режиссер фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония".

 

Фото:   Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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