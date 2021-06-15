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Заседание оперштаба СО: Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в регионе

15 июня 2021 20:35
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Вызывает опасения тот факт, что в ряде регионов РФ ситуация развивается не самым благоприятным образом.

Во вторник, 15 июня, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

По данным областного управления Роспотребнадзора, в регионе наблюдается положительная динамика. На 15 июня показатель заболеваемости в Самарской области составил 1,95 на 100 тысяч населения.

«За неделю был зафиксирован небольшой рост заболеваемости среди детей от 7 до 14 лет, от 15 до 17 лет, а также в возрастной группе от 18 до 29 лет. В остальных группах отмечается снижение роста заболеваемости», — доложила о текущей ситуации заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Шерстнева.

За 23 неделю в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемостью внебольничной пневмонией на 69,5%.

В регионе активно продолжается вакцинация населения. В Самарской области можно привиться в одном из 65 лечебных учреждений региона, 168 прививочных пунктах. Работает 24 мобильных пункта вакцинации. Можно сделать прививку на дому и в стационарных учреждениях социального обслуживания. На сегодняшний день первый этап вакцинации прошли более 440 тысяч человек, закончили вакцинацию свыше 360 тысяч человек.

Тем не менее, вызывает опасения тот факт, что в ряде регионов РФ ситуация развивается не самым благоприятным образом. Губернатор поручил министерству здравоохранения провести ревизию медицинских учреждений, проработать план развертывания коечного фонда по всем больницам региона.

 «Мы должны готовиться к худшему развитию сценария. Необходимо продумать план развертывания и перевода коечного фонда с наименьшими потерями качества предоставления медицинских услуг в первую очередь для людей с хроническим заболеваниями – сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими, представляющими наибольшую угрозу», — отметил Глава региона.

О готовности медицинских учреждений региона к приему и оказанию медицинской помощи лицам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию доложил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

«Учитывая усугубление ситуации в других регионах, по поручению Губернатора Самарской области начата ревизия всех 7000 коек, которые работали в системе оказания помощи, оценка их готовности и «дорожная карта» по их возвращению в режим ковидного госпиталя при необходимости», — отметил министр.

Губернатор поставил задачу создать в каждом лечебном учреждении комиссию по проверке готовности медицинского оборудования, запасов кислорода и лекарственных препаратов, провести тестирование ИВЛ, всей диагностической аппаратуры.

«Чтобы мы с вами не работали в авральном режиме, в котором сегодня вынуждены работать некоторые субъекты, у нас должны быть значительные запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты», — подчеркнул Глава региона.

В завершение заседания штаб обсудил возможность проведения международной акции «Свеча памяти» и всероссийской акции «Огненные картины войны», всероссийской памятной акции «Аист на крыше». Учитывая небольшую численность участников и соблюдение социальной дистанции, проведение акций было одобрено. При обсуждении вопроса о проведении мероприятия, посвященного празднованию Дня молодежи, с учетом риска ухудшения ситуации Правительство рекомендовало рассмотреть более безопасные варианты проведения праздника. Действующие ограничения не сняты.

Теги: ревизия медучреждений Акценты В центре внимания заседание оперштаб СО

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