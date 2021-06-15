Заседание оперштаба СО: Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в регионе

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Во вторник, 15 июня, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

По данным областного управления Роспотребнадзора, в регионе наблюдается положительная динамика. На 15 июня показатель заболеваемости в Самарской области составил 1,95 на 100 тысяч населения.

«За неделю был зафиксирован небольшой рост заболеваемости среди детей от 7 до 14 лет, от 15 до 17 лет, а также в возрастной группе от 18 до 29 лет. В остальных группах отмечается снижение роста заболеваемости», — доложила о текущей ситуации заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Шерстнева.

За 23 неделю в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемостью внебольничной пневмонией на 69,5%.

В регионе активно продолжается вакцинация населения. В Самарской области можно привиться в одном из 65 лечебных учреждений региона, 168 прививочных пунктах. Работает 24 мобильных пункта вакцинации. Можно сделать прививку на дому и в стационарных учреждениях социального обслуживания. На сегодняшний день первый этап вакцинации прошли более 440 тысяч человек, закончили вакцинацию свыше 360 тысяч человек.

Тем не менее, вызывает опасения тот факт, что в ряде регионов РФ ситуация развивается не самым благоприятным образом. Губернатор поручил министерству здравоохранения провести ревизию медицинских учреждений, проработать план развертывания коечного фонда по всем больницам региона.

«Мы должны готовиться к худшему развитию сценария. Необходимо продумать план развертывания и перевода коечного фонда с наименьшими потерями качества предоставления медицинских услуг в первую очередь для людей с хроническим заболеваниями – сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими, представляющими наибольшую угрозу», — отметил Глава региона.

О готовности медицинских учреждений региона к приему и оказанию медицинской помощи лицам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию доложил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

«Учитывая усугубление ситуации в других регионах, по поручению Губернатора Самарской области начата ревизия всех 7000 коек, которые работали в системе оказания помощи, оценка их готовности и «дорожная карта» по их возвращению в режим ковидного госпиталя при необходимости», — отметил министр.

Губернатор поставил задачу создать в каждом лечебном учреждении комиссию по проверке готовности медицинского оборудования, запасов кислорода и лекарственных препаратов, провести тестирование ИВЛ, всей диагностической аппаратуры.

«Чтобы мы с вами не работали в авральном режиме, в котором сегодня вынуждены работать некоторые субъекты, у нас должны быть значительные запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты», — подчеркнул Глава региона.

В завершение заседания штаб обсудил возможность проведения международной акции «Свеча памяти» и всероссийской акции «Огненные картины войны», всероссийской памятной акции «Аист на крыше». Учитывая небольшую численность участников и соблюдение социальной дистанции, проведение акций было одобрено. При обсуждении вопроса о проведении мероприятия, посвященного празднованию Дня молодежи, с учетом риска ухудшения ситуации Правительство рекомендовало рассмотреть более безопасные варианты проведения праздника. Действующие ограничения не сняты.