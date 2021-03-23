Закончились клинические испытания вакцины "Спутник лайт"

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Об этом сообщил глава Минздрава Мурашко на совещании по вакцинации, которое провёл президент. В гражданский оборот новая вакцина, представляющая собой "облегчённый" вариант "Спутника V", может поступить в апреле или мае.

"После регистрации препарата начнутся исследования возможности его применения среди детей", рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. "В России удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом", – сообщил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что "в России уже 6 миллионов 300 тысяч человек получили первый компонент вакцины "Спутник", полностью привились 4 миллиона 300 тысяч". Сам президент намерен сделать прививку во вторник, передает Радио Маяк.