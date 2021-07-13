За сутки от коронавируса скончалось максимальное число россиян

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В России за сутки коронавирусом заразились почти 25 тысяч человек. Данные опубликовал оперативный штаб.

«В России за сутки умерли от коронавируса 780 человек, это максимальный показатель суточной смертности за все время пандемии», – пишут СМИ.

По информации оперативного штаба, за сутки в России выявили 24 тысячи 702 пациента с коронавирусом. Больше всего заражений насчитывается в Москве – 4 тысячи 991 человек. Меньше всего пациентов с коронавирусом по России за сутки зарегистрировали в Ненецком АО – 12 человек.

Напомним, в России около трети регионов ввели обязательную вакцинацию для граждан. Из-за отсутствия прививок от COVID 11 % россиян столкнулись с отказом в приеме на работу. Отмечается, что большая доля тех, кому отказали в работе рассчитывала на зарплату до 50 тыс. рублей. Среди более высокооплачиваемых работников с подобными случаями столкнулись 10% граждан, сообщает ФедералПресс.