Я нашел ошибку
Главные новости:
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства – это единая система, где собрана информация о поставщиках всех коммунальных услуг.
Личный кабинет ГИС ЖКХ для оплаты коммунальных услуг в Самарской области
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области ожидается гроза, ливень, град и шквалистый ветер
За сутки от коронавируса скончалось максимальное число россиян
За сутки от коронавируса скончалось максимальное число россиян
Во время строительства ЖК в Самаре упала сваебойная машина
Во время строительства ЖК в Самаре упала сваебойная машина
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Тело мужчины нашли на пожаре в Самарской области
Тело мужчины нашли на пожаре в Самарской области
В Кинель-Черкасском районе идет строительство и ремонт нескольких объектов здравоохранения
В Кинель-Черкасском районе идет строительство и ремонт нескольких объектов здравоохранения
В Самаре прошла школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.63
0.16
EUR 88.61
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
В Самаре проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте продолжаются
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

За сутки от коронавируса скончалось максимальное число россиян

13 июля 2021 14:02
88
За сутки от коронавируса скончалось максимальное число россиян

В России за сутки коронавирусом заразились почти 25 тысяч человек. Данные опубликовал оперативный штаб.

«В России за сутки умерли от коронавируса 780 человек, это максимальный показатель суточной смертности за все время пандемии», – пишут СМИ.

По информации оперативного штаба, за сутки в России выявили 24 тысячи 702 пациента с коронавирусом. Больше всего заражений насчитывается в Москве – 4 тысячи 991 человек. Меньше всего пациентов с коронавирусом по России за сутки зарегистрировали в Ненецком АО – 12 человек.

Напомним, в России около трети регионов ввели обязательную вакцинацию для граждан. Из-за отсутствия прививок от COVID 11 % россиян столкнулись с отказом в приеме на работу. Отмечается, что большая доля тех, кому отказали в работе рассчитывала на зарплату до 50 тыс. рублей. Среди более высокооплачиваемых работников с подобными случаями столкнулись 10% граждан, сообщает ФедералПресс.

Теги: коронавирус оперштаб смертность

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области за сутки на 13 июля выявлены 219 заболевших коронавирусом
13 июля 2021, 13:03
В Самарской области за сутки на 13 июля выявлены 219 заболевших коронавирусом
Выздоровели и выписаны за сутки 176 человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
118
Рост продолжается: за сутки заболевших коронавирусом уже 267
10 июля 2021, 12:44
Рост продолжается: за сутки заболевших коронавирусом уже 267
Умерли 11 человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1579
Резкий рост: 255 человек заболели коронавирусом за сутки в Самарской области
09 июля 2021, 13:23
Резкий рост: 255 человек заболели коронавирусом за сутки в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1188
В центре внимания
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
13 июля 2021  13:51
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
121
В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
13 июля 2021  13:09
В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
114
На самарские маршруты будет выходить меньше автобусов
13 июля 2021  12:57
На самарские маршруты будет выходить меньше автобусов
197
В самарском ТД «Захар» состоится открытие Регионального центра обслуживания потребителей
13 июля 2021  09:14
В самарском ТД «Захар» состоится открытие Регионального центра обслуживания потребителей
230
Дополнительно выплаты предусмотрены  ещё  для 20 медработников.
12 июля 2021  22:42
Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» губернии получат выплаты из областного бюджета
470
Весь список