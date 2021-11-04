За два дня работы дополнительных пунктов прошли вакцинацию более 2,5 тысяч жителей региона

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3 ноября в Самаре в прививочном пункте в областной библиотеке прошли вакцинацию почти 700 человек. В Тольятти, где такой масштабный пункт был организован в культурном центре "Автоград", привились почти 800 человек.

Всего за два дня работы дополнительных пунктов в них прошли вакцинацию более 2,5 тысяч человек.

Через три недели эти пункты вновь развернут, и у тех, кто там привился первый раз, будет возможность пройти второй этап вакцинации.

Как и прежде, работают 167 прививочных пунктов на базе медучреждений области, из них 9 круглосуточных. Карту можно посмотреть на сайте областного минздрава.

Пожилые люди могут позвонить в поликлинику по месту прикрепления и вызвать мобильную бригаду на дом для проведения вакцинации.

Фото: департамент информационной политики СО