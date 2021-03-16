Южноафриканский штамм коронавируса нашли в России

36

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, всего выявлено 28 изолятов, то есть групп, относящихся к британскому варианту, два – относящихся к южноафриканскому варианту. А вот изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено.

Роспотребнадзор продолжает системную работу по выявлению и изучению изменчивости вируса COVID-19. Её проводят 14 научно-исследовательских организаций надзорного ведомства.

Напомним, ещё 10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России на тот момент не было образца южноафриканского штамма, передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com