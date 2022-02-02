116

Выдача QR-кодов на основе антител, которая планировалась с 1-го февраля, пока не началась, сообщили в Минцифры. Ведомство не получило методологию формирования COVID-сертификатов по антителам, пояснили Интерфаксу в министерстве. В Минцифры заявили, что выдача сертификатов по антителам может начаться после того, как будут внесены изменения в нормативную правовую базу, регулирующие их выдачу.

В середине января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сертификаты переболевшего ковидом начнут выдавать по результатам теста на антитела с февраля. Предполагалось, что претендовать на получение сертификата о перенесенном Ковиде смогут две категории "неофициально" переболевших: те, у кого есть положительный ПЦР-тест, но они не обратились к врачу, а также те, кто переболел, не имея никакого документального подтверждения, передает Радио Маяк.