Врачи заявили об опасности дельта-штамма covid-19 для детей

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Дети так же, как взрослые, подвержены заболеванию дельта-штаммом коронавируса и так же могут страдать от его тяжелых последствий, рассказали эксперты РИА Новости. По их словам, особенно опасно заражение для детей, у которых уже есть фоновая патология, – например, эндокринологическая.

Врачи отмечают, что таких детей с каждым годом становится всё больше из-за избыточной массы тела, нарушения обмена глюкозы вплоть до сахарного диабета и других патологий.

Кроме того, у несовершеннолетних чаще регистрируются массивные поражения легких, тромбозы и другие тяжелые проявления СOVID-19.

Проявления постковидных осложнений у детей тоже бывают. При этом медики отмечают, что меры профилактики для детей – такие же, как для взрослых: соблюдение личной гигиены, отслеживание самочувствия и забота об иммунитете.