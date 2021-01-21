Врачи рассказали о состоянии госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих

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Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которую ранее госпитализировали с COVID-19, продолжает лечение в палате интенсивной терапии, передают "Известия". Об этом сообщили в пресс-службе клинической больницы № 122 имени Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге в четверг, 21 января.

Артистка остается в отделении реанимации. Состояние Фрейндлих стабильно тяжелое. Контрольная компьютерная томография (КТ) показала положительную динамику в верхних долях легких, пишет ТАСС.

В больнице прошел консилиум с привлечением консультантов из Москвы, которые признали лечение актрисы правильным. В лечение были внесены незначительные изменения, передает RT. За Фрейндлих закрепили постоянного специалиста по массажу и ЛФК. Он будет поднимать и переворачивать пациентку по более интенсивной схеме.

Ситуацию с лечением осложняют два фактора, сообщается на сайте kp.ru. Во-первых, Фрейндлих является заядлой курильщицей. В свое время она даже перенесла из-за этого серьезную операцию. Во-вторых, у актрисы диагностировали дефицит массы тела.

Алису Фрейндлих госпитализировали с COVID-19 25 декабря. Сообщалось, что 80% легких актрисы поражено. Позже выяснилось, что артистка на протяжении недели лечилась от болезни на дому.

31 декабря в клинике заявили, что у 86-летней Фрейндлих нет отрицательной динамики, а 4 января врачи отметили незначительную положительную динамику в ее состоянии.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев/"Известия"