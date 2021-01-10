Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Фрейндлих

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Состояние госпитализированной с коронавирусом народной артистки СССР Алисы Фрейндлих остается стабильным, она старательно выполняет все предписания врачей, включая занятия лечебной физкультурой, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА.

Как заявили ранее в Большом драматическом театре имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с коронавирусом. Сейчас актриса находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих неделю лечилась дома, потом ее госпитализировали на машине скорой помощи. Ее состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное, а 4 января наметилась небольшая положительная динамика.

"Состояние (Фрейндлих – ред.) – стабильное, без изменений… Она усиленно занимается ЛФК и очень старается", - сказала собеседница агентства.

Представитель стационара добавила также, что актриса активно общается с дочерью, которая была госпитализирована с коронавирусом одновременно с ней и сейчас готовится к выписке.

По состоянию на 8 января результаты компьютерной томографии (КТ) показали уменьшение степени поражения легких, отметила представитель научно-клинического центра.

Накануне из Городской больницы №40 Курортного района выписали народного артиста СССР Олега Басилашвили, ранее госпитализированного с коронавирусной инфекцией. Как и Фрейндлих, он работает в Большом драматическом театре (БДТ) имени Товстоногова.

Депутат городского парламента Борис Вишневский сообщил на своей странице в Facebook, что в субботу общался с Басилашвили по телефону, и после выписки артист чувствует себя "более-менее неплохо". Тесты на коронавирус у него отрицательные, отметил депутат.

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев