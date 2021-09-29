Врач рассказал о последствиях и сроках постковидного синдрома

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Головные боли, слабость, ухудшение памяти — эти признаки постковидного синдрома могут продлится от одного до трех месяцев и значительно повлиять на организм, рассказал в интервью радио Sputnik 29 сентября врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

«В основном он [постковидный синдром] течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше», — уточнил эксперт.

Он добавил, что точные цифры назвать пока невозможно — в этой области все еще ведутся наблюдения.

Водовозов подчеркнул, что с недомоганием от синдрома сталкивается значительное число пациентов, даже те, кто перенес коронавирусную инфекцию достаточно легко.

Кроме того, по мнению специалиста, постковидный синдром может приводить к дополнительным нежелательным последствиям.

«Первое — это обострение уже имеющихся хронических заболеваний, про которые человек мог уже забыть. Второе — могут появляться с нуля какие-то патологии, которых раньше не было, причем отдельно от симптомов постковида», — предупредил Водовозов.

Однако, по мнению врача, вакцинация может улучить процесс восстановления от синдрома, пишут "Известия".