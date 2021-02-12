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Врач рассказал, кто чаще жалуется на потерю обоняния при ковиде

12 февраля 2021 09:08
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Врач рассказал, кто чаще жалуется на потерю обоняния при ковиде

Женщины чаще, чем мужчины жалуются при коронавирусе на потерю обоняния, головные боли, заложенность носа и боли в горле. Об этом сообщила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова.

По ее словам, наибольшие риски тяжелого и осложненного течения коронавируса отмечаются у пожилых пациентов. Их чаще госпитализируют. При этом вероятность летального исхода наиболее высока у людей старше 80 лет. Руженцова также отметила, что случаи повторного заболевания по- прежнему происходят редко, их сложно отличить от длительного течения заболевания, передает Радио Маяк.

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