Врач рассказал, кто чаще жалуется на потерю обоняния при ковиде

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Женщины чаще, чем мужчины жалуются при коронавирусе на потерю обоняния, головные боли, заложенность носа и боли в горле. Об этом сообщила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова.

По ее словам, наибольшие риски тяжелого и осложненного течения коронавируса отмечаются у пожилых пациентов. Их чаще госпитализируют. При этом вероятность летального исхода наиболее высока у людей старше 80 лет. Руженцова также отметила, что случаи повторного заболевания по- прежнему происходят редко, их сложно отличить от длительного течения заболевания, передает Радио Маяк.