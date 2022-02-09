Врач-невролог назвал противопоказанный при «Омикроне» напиток

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Врач-невролог Игорь Мацокин 9 февраля порекомендовал на некоторое время отказаться от кофе тем, кто перенес штамм коронавируса «Омикрон», передают "Известия".

По его словам, после COVID-19 пациенты часто испытывают повышенную утомляемость и стремятся взбодриться с помощью кофейных напитков. Однако кофеин разрушает аденозинтрифосфорную кислоту, способствующую здоровому обмену веществ. При этом после «Омикрона» показатели данной кислоты зачастую и так находятся на критическом уровне.

«Именно в период постковида лучше минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофеин. <...> Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертываемости крови, а также снижению в крови микроэлементов, таких как калий, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистую систему», — пояснил специалист в беседе с сайтом «Газета.Ru».

Переболевшим новым штаммом COVID-19 следует возвращаться к употреблению кофе постепенно, предупредил Мацокин.

Фото: pixabay