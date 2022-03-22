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Врач назвал основные симптомы «Стелс-Омикрона»

22 марта 2022 09:54
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Врач назвал основные симптомы Стелс-Омикрона»

Несмотря на легкость течения, новые штаммы коронавируса часто дают осложнение на сердце. Об этом заявил «Общественной службе новостей» руководитель клиники Династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров.

Эксперт пояснил, что «Стелс» появился в конце 2021 года в Дании, где и был впервые зарегистрирован. Роспотребнадзор заявил, что «Стелс» распространяется на 80% быстрее «Омикрона», сообщает m24.ru.

По словам врача, при «Стелс» более ярко выражена общая усталость. Кроме того, он назвал в качестве симптомов головные боли, снижение аппетита, чувство жара и повышение температуры (лихорадка), чихание, кашель, боли в горле и ломота. Помимо этого, пациентов часто беспокоят боли в конечностях, которые можно назвать полинейропатией. Далее идет жалоба на потерю обоняния.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о возможном всплеске «Стелс-Омикрона». Специалист отметил, что в данный момент наблюдается снижение уровня заболеваемости, однако баланс контагиозности вируса и противоэпидемических мер очень хрупкий и может быть нарушен.

Теги: Коронавирус

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