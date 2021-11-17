В правительстве обсуждается вопрос о присвоении QR-кодов людям с антителами к ковиду

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Вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу обсуждается на площадке правительства. Об этом в среду сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья, передает ТАСС.

"По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения", - сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, решение по этому вопросу должно быть "очень взвешенным". "Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно не будет озвучено", - подчеркнула она.

Также Попова сообщила, что введение QR-кодов в городском общественном транспорте пока не обсуждается. Решения такого не было принято на сегодняшний день нигде. Сегодня речь о внутригородском транспорте <...> пока не поднималась", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что во внутригородском транспорте существуют другие ограничения, в частности требование носить маску. "Там, где субъекты жестко контролируют свою же меру о том, что надо носить маски, и заболеваемость, безусловно, ниже", - добавила она.

Попова также отметила, что введение QR-кодов в общественных местах не нарушает права человека, так как они вводятся для мест, которые граждане посещают не для жизненной необходимости, а для развлечения. По ее словам, эта мера не ущемляет права человека.

"Где не ущемляются права человека, там и вводятся QR-коды, чтобы контакт людей друг с другом не привел к дополнительным заражениям, тяжелым случаям и смертям", - добавила она.

Всего, по словам Поповой, около 77 российских регионов ввели QR-коды для посещения ряда общественных мест.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС