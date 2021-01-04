Возможность введения "ковидных паспортов" необходимо изучать и прорабатывать

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Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Ответ ведомства опубликован в Telegram-канале "стопкоронавирус.рф".

В Роспотребнадзоре отметили, что использование документов о прививке – распространённая практика. Вместе с тем, надо учитывать, как долго сохраняется иммунный ответ, добавили в ведомстве.

В сообщении также отмечается, что люди могут прививаться через полгода после Ковида, поскольку сама по себе перенесенная болезнь – не противопоказание. К тому же, высока вероятность, что к этому времени иммунитет уже снизится, передает Радио Маяк.