Я нашел ошибку
Главные новости:
ВОЗ заявил об отсутствии умерших после инфицирования омикрон-штаммом
ВОЗ заявил об отсутствии умерших после инфицирования омикрон-штаммом
В Совфеде разработали проект о штрафах за самовольный демонтаж газового оборудования
В Совфеде разработали проект о штрафах за самовольный демонтаж газового оборудования
Почти каждый второй россиянин хочет обсуждать свои проблемы с психологом
Почти каждый второй россиянин хочет обсуждать свои проблемы с психологом
Герман Греф: «Самое важное — это инвестиции в человека»
Герман Греф: «Самое важное — это инвестиции в человека»
В Самаре произошло ДТП с участием скорой помощи
В Самаре произошло ДТП с участием скорой помощи
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
Жительницу Жигулевска обвинили в распространении наркотиков
Жительницу Жигулевска обвинили в распространении наркотиков
К 10 января 2022 года россияне предрекают доллару и евро рост на 9% по отношению к рублю
К 10 января 2022 года россияне предрекают доллару и евро рост на 9% по отношению к рублю
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.74
-0.32
EUR 83.24
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

ВОЗ заявил об отсутствии умерших после инфицирования омикрон-штаммом

6 декабря 2021 10:59
57
ВОЗ заявил об отсутствии умерших после инфицирования омикрон-штаммом

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии умерших после инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. При этом директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что специалистам понадобится ещё несколько недель для изучения нового варианта COVID-19, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжёлое течение болезни.

Он также допустил, что «омикрон» сможет вытеснить другие штаммы, став основным в ближайшее время в Европе.

Напомним, новый штамм обнаружили в ноябре. Первые случаи заражения были зафиксированы в ЮАР, а позже – в Ботсване. Позднее его выявили в нескольких европейских странах. ВОЗ заявила о мировой угрозе из-за распространения омикрон-штамма.

3 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил об отсутствии в России случаев заражения омикрон-штаммом. Позже стало известно, что у двух пассажиров, прилетевших частным бортом в Россию из ЮАР, выявили COVID-19. Сейчас специалисты устанавливают конкретный штамм, передает Радио Маяк.

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Врач назвал симптомы для вызова скорой при COVID-19
06 декабря 2021, 09:25
Врач назвал симптомы для вызова скорой при COVID-19
Пациенты с COVID-19 часто затягивают обращение за срочной медицинской помощью. В стране
167
В Самаре за сутки заболели 420 человек.
05 декабря 2021, 16:00
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре за сутки заболели 420 человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
654
Еще 887 жителей Самарской области заболели коронавирусом
04 декабря 2021, 13:10
Еще 887 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 34 пациента умерли и 827 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
915
В центре внимания
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
6 декабря 2021  10:23
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
93
Еще 878 жителей Самарской области заболели коронавирусом
5 декабря 2021  13:50
Еще 878 жителей Самарской области заболели коронавирусом
627
9 проектов Самарской области одержали победу в премии «Russian Event Awards»
5 декабря 2021  11:28
9 проектов Самарской области одержали победу в премии «Russian Event Awards»
568
Еще 887 жителей Самарской области заболели коронавирусом
4 декабря 2021  13:10
Еще 887 жителей Самарской области заболели коронавирусом
917
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
3 декабря 2021  14:02
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
919
Весь список