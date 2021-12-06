ВОЗ заявил об отсутствии умерших после инфицирования омикрон-штаммом

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Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии умерших после инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. При этом директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что специалистам понадобится ещё несколько недель для изучения нового варианта COVID-19, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжёлое течение болезни.

Он также допустил, что «омикрон» сможет вытеснить другие штаммы, став основным в ближайшее время в Европе.

Напомним, новый штамм обнаружили в ноябре. Первые случаи заражения были зафиксированы в ЮАР, а позже – в Ботсване. Позднее его выявили в нескольких европейских странах. ВОЗ заявила о мировой угрозе из-за распространения омикрон-штамма.

3 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил об отсутствии в России случаев заражения омикрон-штаммом. Позже стало известно, что у двух пассажиров, прилетевших частным бортом в Россию из ЮАР, выявили COVID-19. Сейчас специалисты устанавливают конкретный штамм, передает Радио Маяк.