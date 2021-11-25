ВОЗ: Россия прошла пик заболеваемости

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Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью Наиле Аскер-заде высказал предположение, что пик заболеваемости коронавирусом в нынешней волне в России пройден, передает РБК.



По его словам, в Восточной Европе есть четыре страны, в которых пик пройден. Это Россия, Белоруссия, Болгария и Румыния.

«Успех сегодня не обещает успеха в будущем. Поэтому я определенно хотел бы попросить граждан России и дальше придерживаться превентивных мер правительства, потому что мы знаем, что превентивные меры работают», — цитирует Клюге агентство «РИА Новости».

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