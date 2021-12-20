ВОЗ не исключает, что омикрон-штамм станет "живой вакциной" и позволит победить пандемию

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что омикрон-штамм коронавируса станет "живой вакциной" и позволит победить пандемию. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире "Россия-24", передает ТАСС.

"Да, это возможно", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. "Очень надеемся, что это будет так. Но на данный момент рано говорить, потому что недостаточно пациентов с "омикроном", чтобы мы об этом рассказали. Надо подождать не менее недели-полутора, чтобы мы могли точно сказать", - отметила она.

Вуйнович указала, что, даже если удастся победить пандемию, коронавирус перейдет в эндемическую ситуацию, то есть никогда не уйдет, как грипп, но случаев заражения станет гораздо меньше и, как отметила эксперт, станет возможна борьба с этим заболеванием. При этом Вуйнович отметила, что ВОЗ обеспокоена скоростью распространения омикрон-варианта коронавируса. "Большой всплеск за короткий период может привести к параличу системы здравоохранения, если будет очень много заболевших. И этого мы опасаемся", - добавила она.

Она также выразила надежду, что клиническая картина у заболевших новым штаммом будет не такая серьезная, как у заболевших, например, дельта-штаммом. Однако, указала Вуйнович, это не значит, что не будет серьезно заболевших. По ее словам, заболевание "омикроном", как и в предыдущих случаях, сопровождают головная боль, температура и поражение легких, бывают и осложнения, которые ВОЗ отмечала во всех штаммах до сих пор. Понять, кто заболел "омикроном", а кто "дельтой", указала она, сейчас уже клинически практически невозможно. Кроме того, в случае с "омикроном" эффективны те же методы и лекарства, что и для предыдущих штаммов.

"Мы надеемся, что, возможно, появится сейчас лекарство, которое будет эффективно именно против "омикрона". Не надо бояться, у нас есть достаточно возможностей, чтобы лечить всех пациентов, которые заболели. С каждым днем добавляются новые лекарства, так что надо опираться на науку", - заключила Вуйнович.