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ВОЗ намерена дополнительно исследовать происхождение коронавируса

13 августа 2021 09:22
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ВОЗ намерена дополнительно исследовать происхождение коронавируса

ВОЗ намерена дополнительно исследовать происхождение коронавируса. Это необходимо также для того, чтобы исключить фактор неожиданности при возникновении нового вида пандемии, говорится в заявлении организации. Там подчеркнули, что не занимаются приписыванием вины или политическим подсчетом очков – "ВОЗ сосредоточена только на науке и укреплении солидарности".

Напомню, на предыдущем этапе исследования (в январе и феврале) международная группа экспертов работала в Китае. Какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось.

Наиболее вероятная версия заключается в том, что Ковид-19 передался от диких животных к человеку через промежуточное звено, передает Радио Маяк.

Теги: вирус ВОЗ исследование коронавирус происхождение

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