Война нового типа: мировое соперничество по экспорту вакцин

104

Новая мировая война началась из-за вакцинации от коронавируса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, развязали войну Россия и Китай, которые хотят оказать на другие страны влияние с помощью своих препаратов. Между тем в Европе началась третья волна пандемии, но регистрировать российский «Спутник V» Брюссель не спешит.

Европа должна проявлять самостоятельность в вопросе производства вакцин от коронавируса. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС заявил французский лидер Эммануэль Макрон, передает газета Le Figaro.

Причиной тому, по мнению Макрона, стало «стремление России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Фактически, добавил он, идет новая мировая война с помощью этих препаратов.

Макрон пообещал, что Европа уже в ближайшие месяцы нарастит производство вакцин и станет их крупнейшим производителем. Он предложил также блокировать экспорт препаратов от коронавируса, если их производитель игнорирует требования по приоритетным поставкам в ЕС, сообщает Газета.

Фото Benoit Tessier/Pool/Reuters