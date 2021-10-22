Владислав Зотов рассказал, как будут работать объекты потребрынка и общественного питания с 25 октября по 7 ноября

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Руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации Самары Владислав Зотов рассказал, как будут работать объекты потребительского рынка и общественного питания в период с 25 октября по 7 ноября.



Продовольственные магазины работают в обычном режиме.



Среди непродовольственных магазинов, секций, отделов продолжить свою деятельность могут только те, где реализуются товары первой необходимости.



Торговые центры и рынки площадью более 2 тысяч кв.метров должны организовать качественный пропускной режим: заходить туда можно только людям, которые могут предъявить QR-код или справку из лечебного учреждения о перенесенном заболевании. Также необходимо показать удостоверение личности.



На две недели ограничивает работу и сфера услуг, связанная с культурно-досуговой деятельностью: кинотеатры, парки развлечений, аттракционы, в том числе и на открытом воздухе.



Рестораны, кафе, любые заведения общественного питания в период с 25 октября по 7 ноября работают исключительно на вынос и в режиме доставки.



Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье окружающих: оставайтесь дома! Соблюдение самоизоляции поможет прервать цепочку заражений коронавирусной инфекцией. Напоминаем, что лучшая защита от инфекции – это вакцинация. Берегите себя и своих близких!