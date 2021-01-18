Вирусолог заявил, что россиян нужно вакцинировать принудительно

Вирусолог отметил, что Covid-19 имеет потенциал и с ним нужно бороться.
Автор книги “Вирусолог: цена ошибки”, профессор Александр Чепурнов считает, что в нашей стране необходимо провести принудительную вакцинацию граждан.
Вирусолог отметил, что Covid-19 имеет потенциал и с ним нужно бороться “самыми серьезными методами”, пишет “Газета.ру”. По словам Чепурнова, если существует уверенность в эффективности вакцины, то нужно вакцинировать всех, кроме тех, у кого существуют медицинские противопоказания.
В качестве примера ученый привел вспышку оспы в российской столице в 1959-1960 годах. Вирусолог добавил, что тогда принудительная вакцинация помогла избежать серьезных последствий, сообщает anews.com.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий