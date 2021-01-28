Вирусолог Центра имени Гамалеи прогнозирует снятие ограничений к лету

155

Сотрудник Центра имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов считает, что пандемия коронавируса пошла на спад. По его мнению, ограничения, введенные из-за COVID-19, снимут к лету.

«Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца. Думаю, что к лету введенные ограничения удастся снять», — сказал господин Ершов Ura.ru.

По словам вирусолога, окончание пандемии будет тогда, когда 70−80% людей «проконтактируют с вирусом». «А при таком быстром распространении инфекции контакты имеют практически все», — добавил он. Господин Ершов отметил важную роль вакцин в победе над пандемией.

В России 27 января впервые с 29 октября было выявлено менее 18 тыс. зараженных коронавирусом. Днем ранее было зарегистрировано менее 19 тыс. заражений. В Москве сняли ряд ограничений, в том числе по удаленной работе для 30% сотрудников, сообщает Коммерсантъ.