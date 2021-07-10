Вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" вдвое выше

203

Вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" без маски как минимум вдвое выше, чем обычным. Об этом сообщил РИА Новости заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

По его словам, у прежнего варианта ковида репродуктивное число было в среднем около 3-х, а у "дельты" – около 5, поэтому он распространяется быстрее. Ученый отметил, что и обычным штаммом также можно заразиться на улице или в кафе, поэтому и необходимо носить маски.