Василий Лановой перенес клиническую смерть

Василий Лановой пережил состояние клинической смерти, сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал Baza.
«87-летний актер Василий Лановой пережил состояние клинической смерти», — говорится в сообщении.
Эту информацию подтвердил РБК знакомый народного артиста СССР Евгений Герасимов.
«Главное, что он пережил, будем надеяться на лучшее и ждем завтрашнего утра. Это было, у него тяжелое состояние, сейчас будем надеяться, что он выкарабкается», — заявил он.
Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок заявил РБК, что не располагает информацией о состоянии одного из корифеев своей труппы.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
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