Василий Лановой перенес клиническую смерть

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Василий Лановой пережил состояние клинической смерти, сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал Baza.



«87-летний актер Василий Лановой пережил состояние клинической смерти», — говорится в сообщении.



Эту информацию подтвердил РБК знакомый народного артиста СССР Евгений Герасимов.



«Главное, что он пережил, будем надеяться на лучшее и ждем завтрашнего утра. Это было, у него тяжелое состояние, сейчас будем надеяться, что он выкарабкается», — заявил он.



Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок заявил РБК, что не располагает информацией о состоянии одного из корифеев своей труппы.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

