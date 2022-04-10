Вариант нового штамма коронавируса "омикрон" xe не опаснее дельта-штамма

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Об этом заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев. По его словам, имеющийся у россиян иммунитет к заболеванию очень высокий. Большинство уже переболело "дельтой", поэтому завезенный из ЮАР омикрон-штамм они переносили в легкой форме.

Вместе с тем микробиолог добавил, что на сегодня специалисты пока не располагают информацией о продолжительности сохранения иммунитета после перенесенного COVID-19, передает Радио Маяк.