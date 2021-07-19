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Вакцинировать детей однозначно готовы 12% отцов и только 3% матерей

19 июля 2021 10:24
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Вакцинировать детей однозначно готовы 12% отцов и только 3% матерей

На днях глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса «Спутником V» должна начаться до 20 сентября. Однако пока привить своего ребенка однозначно готовы лишь 8% россиян.

Большинство респондентов (в общей сложности 69%) в настоящее время не готовы вакцинировать своих детей от коронавируса, причем 37% однозначно не готовы, еще 32% скорее не готовы. Свою точку зрения они аргументируют в основном недостаточной изученностью вакцины.

Однозначно готовы сделать прививку своему ребенку лишь 8% родителей подростков, еще 23% склоняются к этому решению. Такую позицию они объясняют желанием защитить детей, активно контактирующих с ровесниками и педагогами, от опасного заболевания.

Россиян, полностью и скорее готовых вакцинировать своего ребенка, закономерно больше среди тех, кто сам привился от COVID-19 (47% против 17% среди непривитых). Отцы о готовности к вакцинации своих детей-подростков заявляют значительно чаще матерей (36% против 24%).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 500 родителей подростков от 12 до 17 лет из всех округов страны.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 193
Время проведения: 14—16 июля 2021 года
Исследуемая совокупность: родители детей 12—17 лет
Размер выборки: 500 респондентов

Теги: вакцинация коронавирус подростки

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