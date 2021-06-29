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Вакцинированные самарцы получат шанс выиграть ценные призы

29 июня 2021 12:30
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Вакцинированные самарцы получат шанс выиграть ценные призы

1 июля 2021 года стартует акция «Самара, я привит!».

Как отмечают специалисты, чтобы победить новую коронавирусную инфекцию, необходим коллективный иммунитет, формирование которого напрямую связано с числом вакцинированных граждан. Чтобы мотивировать горожан на прохождение вакцинации, самарская региональная общественная организация «За информационное общество» проводит акцию «Самара, я привит!».

Среди участников будут разыграны ценные призы (телевизор, ноутбук, смартфоны и др.), предоставленные партнерами.

«Нашей организации уже более 10 лет, и все это время мы занимается социально значимыми проектами, которые привлекают большое количество участников. Поэтому мы не могли остаться в стороне от такой важной темы как вакцинация от коронавируса. Призы – это всегда хороший стимул, особенно для тех, кто, может быть, пока находится в раздумьях или у кого мало времени. Для продвижения акции мы используем сайт «Самара, я привит!». Уверена, что совместными усилиями мы сможем изменить статистику по заболеваемости ковидом в сторону уменьшения. Также призываем социально ответственный бизнес присоединиться к нашей акции, чтобы мы могли вручить еще большее количество призов привившимся самарцам», -  отметила руководитель самарской региональной общественной организации «За информационное общество» Анастасия Кнор.

Принять участие в акции могут самарцы от 18 лет и старше, проживающие на территории города. Для этого необходимо привиться вторым компонентом вакцины в период с 1 июля 2021 года по 25 июля 2021 года. При этом препарат можно выбрать любой - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Далее заполнить заявку на сайте самара-я-привит.рф, указав ФИО, номер телефона, электронную почту (при наличии), СНИЛС и согласие на обработку персональных данных. По окончании регистрации на электронную почту придет подтверждение, что заявка принята.

 26 июля 2021 года рандомным способом по номеру СНИЛС определят победителей. После этого в течение двух дней придет информация о дате и месте получения приза.

Акция проводится при информационной поддержке Администрации городского округа Самара.

Справочно:

Получить вакцину от COVID-19 можно во всех лечебно-поликлинических учреждениях Самары (режим работы с 08:00 до 20:00). Отметим, прививочный кабинет на базе городской больницы № 4 (ул. Мичурина, 125) работает в круглосуточном режиме.

Также для повышения доступности вакцинации возле крупных торговых центров функционируют мобильные комплексы. Передвижные  прививочные пункты работают в пятницу с 14:00 до 19:00 и в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00 у ТЦ «Мега» (парковка у центрального входа), у ТЦ «Космопорт» (парковка у входа в магазин «Спортмастер»), у ТЦ «Амбар» (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE).

Помимо этого, в ТЦ «Аврора» (1 этаж, напротив магазина «Fix Price») действует стационарный пункт, в котором любой желающий (старше 18 лет) может пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Время работы с 11.00 до 18.00.

Записаться на прививку можно в личном кабинете на портале Госуслуг или по телефону горячей линии 122. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность. Напоминаем, что вакцинация проводится добровольно и бесплатно. 

Теги: вакцинация прививка

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