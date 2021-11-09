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Вакцинацию персонала от коронавируса уже организовали почти 6 из 10 работодателей

9 ноября 2021 11:33
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Вакцинацию персонала от коронавируса уже организовали почти 6 из 10 работодателей

Большинство компаний уже организовали вакцинацию сотрудников от COVID-19.

Компаний, организовавших вакцинацию персонала от коронавируса, почти в 1,5 раза больше, чем компаний, прививающих работников от гриппа этой осенью: 59 и 41% соответственно.

В ноябре прошлого года вакцинацию от гриппа организовывали чуть реже (37%), а прививка от COVID-19 еще проходила испытания и не была выпущена в гражданский оборот, поэтому речь шла лишь о готовности организовать вакцинацию: на тот момент ее проявила только каждая пятая компания (19%).

Результаты опросов SuperJob свидетельствуют: там, где этой осенью вакцинируют персонал от гриппа, чаще всего организуют и вакцинацию от COVID-19 (90%), а среди работодателей, которые не занимаются вопросами вакцинации от гриппа, большинство и прививками от коронавируса пока не озаботилось (56%).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 274
  • Время проведения: 1—7 ноября 2021 года
  • Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
  • Размер выборки: 1000 респондентов
Теги: Вакцинация Коронавирус Опрос

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