Вакцинацию персонала от коронавируса уже организовали почти 6 из 10 работодателей

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Большинство компаний уже организовали вакцинацию сотрудников от COVID-19.



Компаний, организовавших вакцинацию персонала от коронавируса, почти в 1,5 раза больше, чем компаний, прививающих работников от гриппа этой осенью: 59 и 41% соответственно.



В ноябре прошлого года вакцинацию от гриппа организовывали чуть реже (37%), а прививка от COVID-19 еще проходила испытания и не была выпущена в гражданский оборот, поэтому речь шла лишь о готовности организовать вакцинацию: на тот момент ее проявила только каждая пятая компания (19%).



Результаты опросов SuperJob свидетельствуют: там, где этой осенью вакцинируют персонал от гриппа, чаще всего организуют и вакцинацию от COVID-19 (90%), а среди работодателей, которые не занимаются вопросами вакцинации от гриппа, большинство и прививками от коронавируса пока не озаботилось (56%).



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей из всех округов страны.