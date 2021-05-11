115

Вакцинация от коронавируса в России идет планово, коллективный иммунитет удастся обеспечить в сентябре, сообщил "Интерфаксу" министр здравоохранения Михаил Мурашко. Вместе с тем он не уточнил числа вакцинированных на сегодняшний день.

Накануне президент Владимир Путин сообщал, что в стране успешно вакцинировались от COVID-19 более 21 млн человек.

Напомним, 6 мая вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с главой государства заявила, что в России произведено 31 млн 900 тыс доз вакцины от коронавируса.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России 18 января по поручению президента. Сейчас в основном прививают препаратом "Спутник V", в начале апреля в регионы стала поступать "ЭпиВакКорона", к вакцинации также подключают препарат "КовиВак".

Фото: Pixabay.com