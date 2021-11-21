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Вакцинация от гриппа не отразится на количестве антител у переболевших коронавирусом, сообщил ТАСС врач-инфекционист Иван Коновалов. По его словам, такой взаимосвязи нет. Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя – активного вируса, или с вакцинным препаратом.

Поэтому прививаться можно в течение всего сезона, подчеркнул специалист. Человек может заболеть любой респираторной инфекцией как до вакцинации, так и после. Средства индивидуальной защиты в эпидсезон – осенне-зимний период – следует использовать вне зависимости от прививки против COVID-19 или гриппа