Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 408 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.
Рогозин: запуск межпланетной станции "Луна-25" перенесли на 2022 год
Экономист спрогнозировал курс рубля в ближайшие полгода
Экономист спрогнозировал курс рубля в ближайшие полгода
Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником
Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
Скончался бывший начальник областной ФСБ Владимир Татауров
Скончался бывший начальник областной ФСБ Владимир Татауров
В Самарской области пропал молодой человек 19-ти лет
В Самарской области пропал молодой человек 19-ти лет
Сызранец украл у пенсионерки телефон и списал деньги
Сызранец украл у пенсионерки телефон и списал деньги
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
0.16
EUR 82.58
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Вакцинация от гриппа не отразится на количестве антител у переболевших коронавирусом

21 ноября 2021 11:24
215
Вакцинация от гриппа не отразится на количестве антител у переболевших коронавирусом

Вакцинация от гриппа не отразится на количестве антител у переболевших коронавирусом, сообщил ТАСС врач-инфекционист Иван Коновалов. По его словам, такой взаимосвязи нет. Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя – активного вируса, или с вакцинным препаратом.

Поэтому прививаться можно в течение всего сезона, подчеркнул специалист. Человек может заболеть любой респираторной инфекцией как до вакцинации, так и после. Средства индивидуальной защиты в эпидсезон – осенне-зимний период – следует использовать вне зависимости от прививки против COVID-19 или гриппа

Теги: Вакцинация Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках исследования первый компонет вакцины Спутник-М получили 400 подростков
19 ноября 2021, 13:17
В рамках исследования первый компонет вакцины Спутник-М получили 400 подростков
Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В стране
561
Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых, заразившихся COVID-19
19 ноября 2021, 09:28
Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых, заразившихся COVID-19
QR-код вакцинированного в случае заражения коронавирусом будет заменен на QR-код переболевшего. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
550
Волонтерский центр партии «Единая Россия» берет шефство над круглосуточными пунктами вакцинации в Самаре и губернии.
18 ноября 2021, 14:19
Самарские волонтеры: заботимся о тех, кто заботится о нас
Волонтерский центр партии «Единая Россия» берет шефство над круглосуточными пунктами вакцинации в Самаре и губернии. Политика
867
В центре внимания
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
21 ноября 2021  13:05
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
219
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Франции к расширению сотрудничества с регионом.
20 ноября 2021  20:44
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в России Пьером Леви
635
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
20 ноября 2021  13:01
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
704
Дмитрий Орлов: власти Самарской области эффективно противостоят пандемии
20 ноября 2021  11:15
Дмитрий Орлов: власти Самарской области эффективно противостоят пандемии
763
В Самарской области ожидается ветер и мокрый снег
20 ноября 2021  10:02
В Самарской области ожидается ветер и мокрый снег
702
Весь список