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Вакцина "Спутник V" защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма "дельта" – AY.4.2. Об этом заявил РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что новые варианты "дельты" появляются постоянно, но ни один из вариантов COVID-19 не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом.

Ранее британское Агентство по здравоохранению заявило, что AY.4.2 может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с первоначальной "дельтой".

После этого сообщалось, что три случая заражения новым вариантом штамма выявили в Москве и Подмосковье.