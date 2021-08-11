Вакцина от covid-19 для детей и подростков может быть зарегистрирована в сентябре

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Вакцина от COVID-19 для детей и подростков может быть зарегистрирована уже к середине сентября. Об этом сообщил газете "Известия" директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, сейчас готовится отчет перед расширенной второй фазой клинических испытаний, и к 15 сентября можно будет зарегистрировать детский препарат, чтобы параллельно применять его среди школьников. Однако, по его словам, есть опасения, что разработчикам вакцины придётся проводить третью фазу на выборке из 3 тыс человек.

Гинцбург уточнил, что существует два варианта подростковой вакцины – разница в концентрации.

Фото: Pixabay.com