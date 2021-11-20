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В Центре имени Гамалеи назвали дату спада волны COVID-19

20 ноября 2021 09:42
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В Центре имени Гамалеи назвали дату спада волны COVID-19

В России началось снижение волны заболеваемости COVID-19. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

Специалист отметил, что пока точную дату окончания волны заболеваемости назвать невозможно, но если наметившаяся в последнее время тенденция по снижению числа заболевших продолжится неделю или две, то можно будет говорить об улучшении ситуации.

«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», — пояснил он в интервью радио Sputnik.

В то же время, по словам вирусолога, эпидемия не пройдет со спадом очередной волны коронавируса. Важно дальше соблюдать необходимые меры безопасности против COVID-19, а главное — вакцинироваться, пишут "Известия".

Теги: Коронавирус

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