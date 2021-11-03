В Центре им. Гамалеи создали тест на вакцинацию от ковида

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В Центре им. Гамалеи создали тест, который позволяет убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию от COVID-19, сообщил газете "Известия" глава центра Александр Гинцбург.

По его словам, маркером вакцинации служат антитела к оболочке вектора, так как первый компонент "Спутника V" сделан на его основе.

Благодаря тому, что вектор очень редко встречается у людей, наличие антител подтверждает факт прививки. В центре подобный анализ проводят уже около месяца. Всего было проверено 50 человек.

Антитела к адено двадцать шестому не были найдены в анализах 80% пациентов реанимаций, которые предоставляют данные о якобы пройденной вакцинации.

Между тем накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что за полгода в полиции возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса. Установлены 293 фигуранта.