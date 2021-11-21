В Центре Гамалеи заявили, что назальная вакцина показывает минимум побочных эффектов

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Назальная вакцина от коронавирусной инфекции показывает минимум пробочных эффектов, ее использование позволит создать дополнительную иммунную защиту в верхних дыхательных путях. Об этом сообщил в воскресенье заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов, передает ТАСС.

"Это [использование назальной вакцины] удобно для вакцинации, это безболезненно, с абсолютным минимумом побочных эффектов. И плюс мы будем достигать самого важного: после первичной вакцинации парентерально у нас будет системный иммунитет, после дополнительной интраназальной иммунизации у нас будет создаваться дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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