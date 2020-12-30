В Центре Гамалеи рассказали, когда начнут испытания "Спутника V" на детях

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Центр им. Гамалеи планирует подать разрешительный пакет документов для испытаний "Спутник V" на детях и беременных в Минздрав через 1-1,5 месяца, заявил РИА Новости глава центра Александр Гинцбург.

"Мы подготовим, а потом Минздрав одобрит соответствующий разрешительный пакет документов, протокол исследований. В данный момент он находится в стадии написания, напишем, наверное, через месяц - через полтора, подадим", - рассказал Гинцбург, отвечая на вопрос о том, когда могут начаться испытания вакцины от коронавируса на беременных и детях.

Он уточнил, что испытания начнутся только после того, как пакет документов будет одобрен Минздравом.

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков