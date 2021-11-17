В Совфеде предложили "простить" россиян с поддельными QR-кодами и сертификатами

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Россиян, купивших себе QR-коды или сертификаты о вакцинации от коронавируса, но потом все-таки решивших сделать прививку, необходимо простить, но при этом привлечь к активному сотрудничеству со следствием, заявил РИА Новости сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее сообщил РИА Новости, что планирует направить в правительство РФ депутатский запрос с предложением простить россиян, купивших себе QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, но которые после этого решили все-таки сделать прививку.

"Прощать нельзя тех, кто продаёт поддельные сертификаты и QR-коды. А те, кто их покупал, но потом решился на прививку, прощать необходимо. Я абсолютно поддерживаю идею такой "амнистии", - заявил Башкин.

Он признал, что, согласно Уголовному кодексу РФ, состав преступления в действиях тех, кто покупает поддельные документы, безусловно, есть. "Но поскольку их желание вакцинироваться представляет большую социальную ценность, поскольку оно свидетельствует об отсутствии преступного умысла и раскаянии, их надо простить и не привлекать к ответственности", - убеждён сенатор.

Башкин убеждён, что таких людей необходимо активно привлекать к сотрудничеству со следствием, чтобы можно было выявить мошенников, предлагающих поддельные сертификаты и QR-коды, а также тех, кто их купил, пользуется ими и не собирается прививаться.

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