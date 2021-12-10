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В СОУНБ ежедневно будет работать пункт вакцинации 

10 декабря 2021 15:46
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Жители смогут пройти первичную и повторную вакцинацию от COVID-19, а также сделать прививку от гриппа.

С 13 декабря в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу пр. Ленина, 14А вновь откроется пункт массовой вакцинации. Этот пункт будет работать ежедневно с 9.00 до 20.00, в том числе в субботу и воскресенье.

Жители смогут пройти первичную и повторную вакцинацию от COVID-19, а также сделать прививку от гриппа. 

Вакцинация от COVID-19 будет проводиться вакцинами Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт», от гриппа - вакцинами «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп».

Также пункт вакцинации ежедневно работает с 9.00 до 20:00 на базе Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной (г. Самара, ул. Полевая, 80).

Обращаем внимание, оба этих пункта вакцинации будут работать ежедневно до 29 декабря включительно. Привиться от COVID-19 могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходим паспорт.

Кроме того, прививки от новой коронавирусной инфекции и от гриппа можно сделать в любом из 198 прививочных пунктов, в том числе в круглосуточных. Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники, а также по телефону горячей линии 122. 

 

 

 

Теги: Вакцинация

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