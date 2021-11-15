В соцсетях жители региона обсуждают новые коронавирусные ограничения

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За вторую неделю ноября в систему мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент» поступило 2,3 тысячи сообщений от жителей региона. Каждый второй вопрос касается коронавирусных ограничений, вакцинации и получения QR-кодов, а также качества оказания медицинской помощи. В ТОП-5 также входят темы отопления многоквартирных домов и содержания дорог.

В эти выходные жители активно обсуждают в соцсетях новую систему посещения торговых центров - при наличии QR-кодов вакцинированного и переболевшего, либо с отрицательным тестом ПЦР. Центр управления регионом Самарской области фиксирует в соцсетях вот такие сообщения:

«Почему, сделав первый компонент вакцины от коронавируса, нельзя попасть в торговый центр? У меня маленький ребенок, иногда выгодно покупать детские принадлежности в торговом центре. Вторую прививку ещё ждать», - таким вопросом задаемся молодая мама из Самары.

«У нас в городе Тольятти творится что-то непонятное, кто как хочет, тот так и трактует. По поводу сертификата о прививке и прохождения в торговые центры, можно ли заходить с первой прививкой, если ещё не сделана вторая или 21 день мы должны быть оторваны от жизни?», - спрашивает любитель шоппинга из Тольятти.

Позиция регионального Минздрава и областного оперштаба здесь однозначна. Пока человек не прошел полный курс вакцинации, иммунитет ещё не сформировался и гражданин находится в зоне риска. Поэтому между первым и вторым этапом вакцинации от COVID-19 лучше беречь себя, ограничить посещение общественных мест и пользоваться услугами службы доставки.

Много вопросов у старшего поколения продолжает вызывать сам QR-код. Что это такое и где его получить?

«Как вы представляете пенсионеров, бабушек и дедушек с QR кодами? Жили они себе спокойно, а тут им под старость лет прилетело. Да у многих у них телефонов нет, а если есть, то старенькие, без интернета. Приложений всяких с Госуслугами точно нет. Что им делать?», - спрашивают родственники пенсионеров из Самары.

Власти региона дают разъяснения. QR-код присваивается на основании данных о вакцинации или перенесенном заболевании. Если соответствующие данные о вакцинации уже внесены специалистами лечебного учреждения в соответствующие базы данных и QR- код гражданину уже присвоен, то для его распечатки необходимо обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства с удостоверением личности и СНИЛС. Там же пенсионеру могут помочь оформить и подтвердить учетную запись на портале Госуслуг. За медицинским сертификатом о вакцинации необходимо обращаться в лечебное учреждение по месту прикрепления.

ЦУР63 еженедельно продолжает фиксировать и десятки вопросов - что делать, если QR-код не появился на портале Госуслуг. Здесь также есть четкий алгоритм действий.

«Через какое время приходит QR-код после закрытия больничного на Госуслугах? 15 дней прошло и тишина, я тоже в театр хочу! Придумали QR-коды, а оперативную работоспособность системы не придумали!», - жалуется житель Самары.

«Я поставила вакцину однокомпонентную 26 октября, а кода до сих пор нет, а прививка то сделана! И как мне попасть в торговый центр за вещами к зиме?! Ведь многие требуют именно код и бумажный формат их не устраивает!», - такие вопросы жители региона задают в интернете.

Если человек переболел COVID-19 и у него есть официальный диагноз (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2), но он не видит сведений о перенесённом заболевании, нужно оставить обращение в форме обратной связи на сайте Госуслуги. Данные будут проверены и при необходимости направлены в федеральный регистр повторно. Главное условие - наличие подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Аналогично и с сертификатами о вакцинации. После обращения на портал Госуслуг специалисты проверят, передало ли лечебное учреждение информацию о вакцинации в федеральный регистр. По информации специалистов технической поддержки портала, в связи с большой очередностью запросов от медицинских организаций со всей страны, решение вопроса занимает до 10 дней.

Заплыв придется отложить.

Всю неделю родители юных спортсменов пытались убедить власти муниципалитетов открыть спортивные секции и бассейны для несовершеннолетних, но эпидемиологическая обстановка в регионе пока позволила лишь частично снять ранее действующие ограничения.

«Обратите внимание на Тольятти, пожалуйста, закрыты спортивные комплексы Олимп, Волгарь, секция гимнастики. Там занимаются дети спортсмены! Они теряют свою спортивную форму, которую так тяжело восстановить!», - сообщали жители Тольятти.

«Откройте бассейны для детей, они там повышают иммунитет, набираются здоровья!», - писали в соцсетях родители из Самары.

Оценив уровень заболеваемости COVID-19 на местах, в конце недели власти муниципалитетов приняли решения. С 15 ноября школьники, студенты колледжей и техникумов в Тольятти вернутся за парты. По решению местного оперштаба, очное обучение должно быть организовано с соблюдением действующих санитарных требований. Дополнительное образование, к которому в муниципалитетах относятся и спортивные секции, до 21 ноября продолжат работать дистанционно.

В Сызрани с 15 ноября также возобновляется очный формат обучения для школьников и студентов сcузов. Кроме того, вновь начинаются занятия в организациях дополнительного образования.

В Самаре с 15 ноября продлили дистанционное обучение для учащихся с 5-8 и 9-х классов. Учреждения дополнительного образования по-прежнему продолжат свою работу в дистанционном формате. Исключение составляют индивидуальные занятия с воспитанниками детских садов, учениками 1-4, 9 и 11 классов.

Профессиональные образовательные организации также должны организовать учебный процесс в дистанционном формате. Исключение сделано для тех, кто учится на выпускных курсах и по профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования.

Что касается спорта для детей, то возобновляются: индивидуальные занятия, занятия на открытом воздухе, а также тренировочный процесс для спортсменов на этапе совершенствования спортивного и высшего спортивного мастерства, и для несовершеннолетних членов спортивных сборных команд Самарской области и РФ.

Так как же бассейны?

Для совершеннолетних граждан доступно посещение спортивных объектов, в том числе и бассейнов, при предъявлении сведений об иммунизации COVID-19 или ПЦР теста. Для несовершеннолетних тренировочный процесс ограничен форматом индивидуальных тренировок. Власти областной столицы надеются, что в скором времени эпидемиологическая ситуация позволит снять данные ограничения.

Как сообщил министр здравоохранения Армен Бенян в прямом эфире из ЦУР, следующая неделя станет переломной в развитии эпидобстановки. Самарская область может выйти на плато по заболеваемости COVID-19, - благодаря кампании по вакцинации и ограничительным мерам, наметилась стабилизация.

Чтобы ваша проблема не осталась без внимания, направляйте сообщения в официальные аккаунты органов власти в социальных сетях и группы ЦУР Самарской области во Вконтакте и Инстаграм: https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/. Также обращения можно оставить, воспользовавшись сервисом «Госуслуги. Решаем вместе» на портале Госуслуг либо через соответствующее приложение.